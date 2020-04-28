瑞士资讯swissinfo.ch记者Sibilla Bondolfi在阿尔卑斯山区调研和创作。数码技术让这种工作方式成为可能。 (swissinfo.ch)

瑞士资讯swissinfo.ch去年10月推出的一篇深度报道《有了数字化，住在深山也方便》被选入享有盛誉的瑞士媒体年度大奖入围名单。我们为这一提名感到欣喜，这是对我们工作的认可。

我们的记者：Bondolfi，Pisani，Rihs (从左至右). (Swiss Press Award)

有了数字化，您真的可以想住在瑞士哪里，就住哪里吗？住在大山中也可以吗？瑞士资讯swissinfo.ch发表于2019年10月的一篇多媒体报道就此给出了答案。几个月后的今天，这篇报道被选入瑞士媒体年度大奖(多语)外部链接的候选名单。

我们的三位作者Sibilla Bondolfi、Carlo Pisani和Daniel Rhis想弄懂一个问题：尽管和煦的阳光、新鲜的空气和自然的景观都近在咫尺，但瑞士人为什么却都偏偏愿意挤在灰雾蒙蒙的瑞士中部呢？数字化能否满足人们兼顾“更多空间”和“高薪工作”的双重需求？Sibilla Bondolfi介绍说：“我们拜访了几位依靠数字化技术在山区生活和工作的人们。他们让我们走进了他们的日常生活，并向我们讲述了在深山中开创一片天地的经历。”

这里是我们的工作成果：

瑞士领土三分之二的面积都是山地。大部分山区都正在遭遇着人口流失，因为那里缺少工作岗位。数码革命能否拯救这些人气渐失的高山地区？

“我非常高兴。我们为了实现这篇报道而投入的辛苦工作，以这种方式得到了认可，”多媒体编辑部负责人Jo Fahy表示。这篇报道是瑞士资讯新闻编辑部、多媒体编辑部和IT部门共同合作的结果。它新颖地反映出瑞士的另一面，展现出瑞士的发展，并且引人深思。

对瑞士广播电视集团来说，以10种语言向全球读者发送客观可信新闻的瑞士资swissinfo.ch是国际资讯服务的重要组成部分。报道质量和新闻独立性始终是我们在工作中坚守的第一准则。

2020年瑞士媒体年度大奖结果将于4月29日揭晓。

瑞士资讯swissinfo.ch

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