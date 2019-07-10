女孩儿做什么工作？很多都在做幼教。 (Keystone / Alessandro Della Valle)

约8.5万名瑞士年轻人最近必须决定接受哪种职业的培训。这方面的最新调查结果和以往一样，显示了男女之间巨大的择业差异。

此前我们报道过，14-15岁的瑞士学生必须做出重大人生选择：是继续上普通高中(高中毕业可直升大学)，还是在义务教育结束后做学徒。大多数学生-约三分之二-选择职业培训路线。这远远超过像美国和英国这样的国家，这些国家的学生倾向于选择大学教育。

学生们会听取职业顾问的建议、参考过往工作经验以及与父母和朋友交流，然后再作出决定。

+14岁对职业选择来说是不是太早了？

+对于14岁时选择职业的大众反应(英)外部链接

今年的青少年人群选择哪些职业呢？瑞士联邦教育科研与创新国务秘书处(SERI, 多语外部链接)近期发布(多语)外部链接的首个“择业指示计”调查结果给出了答案。



调查中有8.5万名14-16岁的青少年需要作出人生选择，其中57%的学生在3-4月份确定了后续的学习方案。



学生们最倾向于选择开始学徒工作，比例为51%(去年为53%，多语外部链接)，其次是就读普通高中，接受全面教育，这一比例为33%(去年为32%)。大约五分之一的学生选择了过渡性或临时性的学习方案，比如选修额外的课程来为特定职业做准备，或者休学一年。



学术路线：越来越受欢迎



SERI在一份声明中指出：“在瑞士全国范围内，更多学生愿意念普通高中，希望获得全面教育，这类学生的比例比去年更高。”

受过良好教育父母和外籍人士普遍希望孩子上普通高中。例如，在苏黎世的一些地区，班级里半数学生选择参加严格的大学入学考试(瑞士各州负责具体的州内教育事务，各州的入学要求各不相同)。

选择学术路线的女孩(45%)多于男孩(29%)，相比德语区，瑞士法语区和意大利语区学生更愿意上高中，再上大学。

性别和职业



如下所示，14至16岁的人职业选择或职业意向也呈现出清晰的性别差异。

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新进入前三名的职业有女孩组中的社会护理工作者和男孩组中的电工。SERI指出：“尽管就业市场正在发生变化，但许多年轻人依然选择进入长期受欢迎的职业去培训学习。”

“许多有远见的学生往往会先积累一定的工作经验，然后再去签署学徒合同。”

男孩和女孩之间的职业鸿沟以及科技领域女孩参与度低一直都是瑞士热议的话题。研究发现，女孩往往日后想要兼顾工作和家庭，因此这会影响她们的职业选择，促使她们选择允许兼职的工作。此外，对于“女性”工作和“男性”工作根深蒂固的看法也会影响女孩的职业选择。

+阅读了解为什么瑞士女孩倾向于回避物理研究工作

瑞士资讯swissinfo.ch

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