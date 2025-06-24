WTO将设专家小组 审查加拿大与中国2起贸易争端

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（法新社日内瓦23日电） 世界贸易组织（WTO）今天表示，旗下争端解决机构已同意成立专家小组，以审查加拿大与中国之间的2起贸易争端。

WTO透过声明表示，旗下争端解决机构（DSB）已在会议上同意成立专家小组，就北京提出「加拿大对中国制电动车与钢铝产品实施的附加税措施相关申诉」做出裁决。

WTO表示，同时还将成立另1个专家小组，审查加拿大就「中国对特定加拿大农产品和渔业产品徵收进口关税」相关申诉。

中国今年3月针对自加国进口的菜籽油、油饼（1种动物饲料）和豌豆徵收100%附加税。

中国表示，此举是回应渥太华去年针对中国电动车徵收100%关税。为阻止中国政府补贴的汽车大量涌入北美市场，加国决定跟进美国采取此一措施。

WTO表示，今天的争端解决机构会议上，中国主张加国措施违反「关税暨贸易总协定」（GATT）规定，但中国代表「愿意进行建设性讨论，并将继续致力解决争端」。

加拿大代表则说：「很遗憾中国在其专家小组请求中纳入与从中国进口的部分太阳能产品、关键矿产、半导体、永久磁铁和天然石墨相关申诉」，并坚称加国当局「并未对这些产品采取附加税措施」。

WTO表示，加国也坚称，中国徵收进口关税「意味其单方面决定和贸易反制措施违反WTO规范」，并强调愿意致力透过「建设性对话」解决争端。

2018年，加拿大应美国司法互助要求，逮捕在温哥华转机的华为公司财务长孟晚舟。此后，北京和渥太华的关系一直紧张。

本月6日，加国总理卡尼（Mark Carney）与中国国务院总理李强6日通话后，双方同意建立常态沟通管道。