«Environ 700 morts» dans les violences électorales en Tanzanie

Keystone-SDA

Les violences électorales en Tanzanie ont fait "environ 700 morts" depuis mercredi, estime vendredi le parti d'opposition Chadema, dont des membres font le tour des hôpitaux du pays pour parvenir à cette estimation.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Au moment où nous parlons, le nombre de morts à Dar (es Salam) est d’environ 350 et il y en a plus de 200 à Mwanza. Si l’on ajoute les chiffres des autres endroits dans le pays, on arrive à un total d’environ 700 morts», a déclaré à l’AFP le porte-parole de Chadema John Kitoka.

Un bilan similaire a également été communiqué à l’AFP par une source sécuritaire.

