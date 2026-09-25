«Intenses combats» durant la nuit dans une ville d’Afar

Keystone-SDA

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D'"intenses combats" ont opposé durant la nuit les forces fédérales éthiopiennes à des troupes des autorités rebelles du Tigré dans la ville d'Abala, dans l'Etat régional voisin de l'Afar, a indiqué vendredi à l'AFP une source humanitaire.

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(Keystone-ATS) Les forces fédérales «ont empêché les rebelles d’entrer dans la ville» située au sein de massifs marquant la frontière avec l’est du Tigré, a expliqué cette source présente en Afar et ayant requis l’anonymat. Cette source a également fait état d’une frappe de drone des forces fédérales sur la localité. L’AFP n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces informations.

Ces combats interviennent , quelques jours après la reprise des hostilités dans le nord du pays. La reprise des hostilités fait craindre une nouvelle guerre à grande échelle, moins de quatre ans après la fin du conflit qui a opposé de novembre 2020 à novembre 2022 les forces fédérales éthiopiennes, appuyées par des milices locales et l’armée érythréenne, aux autorités rebelles tigréennes du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

Ce conflit, l’un des plus meurtriers de la planète ces dernières années, a fait au moins 600’000 morts. Des points clés de l’accord de paix signé à Pretoria en 2022, comme le désarmement des forces tigréennes ou le retour des centaines de milliers de déplacés, n’ont jamais été mis en oeuvre.

Dimanche, sept groupes armés opposés aux autorités fédérales, notamment le TPLF, ou bien encore les milices nationalistes amhara Fano et l’Armée de libération oromo (OLA) – dont certains se sont combattus ces dernières années – ont annoncé une alliance pour «renverser» le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed.

Les autorités rebelles du Tigré ont pris mercredi le contrôle des trois aéroports de l’Etat régional, jusqu’ici gérés et gardés par les autorités fédérales, et les vols vers et à depuis cette région septentrionale de l’Ethiopie ont été suspendus.

Depuis la reprise des affrontements, des combats ont également été signalés en Afar et en Amhara, autre Etat régional frontalier du Tigré.

Les vols ont été également suspendus vers et depuis Lalibela, en raison de combats en périphérie de cette ville sainte de l’Amhara connue pour ses églises creusées dans la roche et inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.

Cette ville «a par le passé constitué un point de ravitaillement clé pour l’armée» fédérale, a souligné auprès de l’AFP Edward Bach, du cabinet Verisk Maplecroft.