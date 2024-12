179 morts dans la pire catastrophe aérienne de la Corée du Sud

Keystone-SDA

Le crash d'un avion de la compagnie Jeju Air lors de son atterrissage en Corée du Sud, vraisemblablement à la suite d'une collision avec des oiseaux, a fait 179 morts dimanche, la pire catastrophe aérienne dans l'histoire du pays.

(Keystone-ATS) La quasi-totalité des 181 occupants du vol JJA-2216 qui reliait Bangkok à Muan dans le sud-ouest de la Corée du Sud, ont été tués dans l’accident, le dernier bilan définitif des secouristes faisant état de 179 morts et deux rescapés.

« Sur les 179 morts, 65 ont été identifiés », ont indiqué les pompiers, précisant que les prélèvements ADN étaient en cours. Les survivants sont deux membres d’équipage, qui ont été secourus de l’épave.

L’accident s’est produit dimanche à 09H03 (01H03 en Suisse), selon les autorités.

Selon le ministère des Territoires, la tour de contrôle a averti l’équipage du vol d’une collision avec des oiseaux. Le pilote a émis un message d’alerte (« Mayday ») avant de s’écraser deux minutes plus tard en tentant de se poser.

« La cause de l’accident est présumée être une collision avec des oiseaux combinée à des conditions météorologiques défavorables. Cependant, la cause exacte sera annoncée à l’issue d’une enquête », a déclaré lors d’un point de presse Lee Jeong-hyun, chef de la caserne de pompiers de Muan, ville située à environ 290 kilomètres au sud de Séoul.

Une vidéo diffusée par la chaîne locale MBC montre l’appareil – un Boeing 737-8AS entré en service en 2009, selon le site spécialisé Flightradar – en train d’atterrir avec de la fumée s’échappant des moteurs. L’avion heurte un mur en bout de piste et est immédiatement englouti par les flammes.

Violence du choc

« Les passagers ont été éjectés de l’avion lors de la collision avec une barrière, ce qui leur a laissé peu de chances de survivre », a déclaré un responsable local des pompiers lors d’une réunion avec les familles des victimes.

« L’avion est presque entièrement détruit et l’identification des personnes décédées s’avère difficile », a-t-il ajouté.

Parmi les victimes figurent deux ressortissants thaïlandais et six membres d’équipage.

Un photographe de l’AFP a vu de nombreux véhicules des services d’urgence et des dizaines de pompiers s’affairer autour de la carcasse de l’avion intégralement calcinée à l’exception de la queue.

Des débris de sièges et des valises jonchaient le terrain autour de la piste, reflétant la violence du choc.

Dans le terminal, des proches en larmes étaient réunis dans l’attente d’informations, les écrans listant habituellement les départs et arrivées affichant les noms, dates de naissance et nationalités des victimes.

« J’avais un fils à bord de cet avion », a déclaré à l’AFP un homme âgé qui attendait dans le salon de l’aéroport. Une femme de 65 ans dit de son côté que sa « soeur cadette est partie au paradis aujourd’hui ».

Chef de l’Etat par intérim nommé vendredi dans un pays secoué par une grave crise politique, Choi Sang-mok a présidé une réunion d’urgence du gouvernement et s’est rendu dans l’après-midi à Muan.

« Toutes les agences concernées (…) doivent mobiliser toutes les ressources disponibles pour sauver les personnes », a-t-il ordonné dans un communiqué.

Le constructeur Boeing a indiqué être en contact avec Jeju Air et être « prête à les soutenir ».

« Sincères excuses »

« Nous présentons nos sincères excuses », a écrit la compagnie dans un communiqué publié dimanche sur ses réseaux sociaux.

Le pape François a annoncé avoir prié dimanche pour les victimes de cette catastrophe aérienne.

« Mes pensées vont vers les nombreuses familles de Corée du Sud qui sont endeuillées aujourd’hui après ce crash aérien dramatique. Je me joins par la prière aux survivants et aux morts », a déclaré le souverain pontife après la prière de l’Angelus.

Ce crash qui survient quelques jours après celui d’un avion d’Azerbaijan Airlines au Kazakhstan, où ont péri 38 personnes, est le premier accident mortel de l’histoire de Jeju Air, une des plus grosses compagnies low-cost sud-coréennes, fondée en 2005.

Le 12 août 2007, un Bombardier Q400 de Jeju Air transportant 74 passagers était sorti de la piste par vent fort à l’aéroport de Busan-Gimhae (sud), faisant une dizaine de blessés légers.

Les accidents d’avion sont très rares en Corée du Sud. Le plus meurtrier à avoir eu lieu dans le pays était jusqu’alors le crash sur une colline près de l’aéroport de Busan-Gimhae d’un Boeing 767 d’Air China en provenance de Pékin, qui avait fait 129 morts le 15 avril 2002.

Percuter des oiseaux en vol est la hantise des pilotes, surtout s’agissant d’avions à réaction dont les moteurs peuvent rapidement perdre de la puissance voire s’arrêter complètement après avoir ingéré un volatile.

En 2009, un Airbus A320 de la compagnie US Airways avait effectué un amerrissage forcé dans le fleuve Hudson, à New York, après l’arrêt de ses deux réacteurs qui avaient aspiré des oiseaux. L’accident est connu sous le nom de « Miracle sur l’Hudson », tous les passagers et membres d’équipage s’en étant sortis vivants.