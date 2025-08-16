A Bienne, la police arrête un homme armé d’un couteau
Un homme armé d'un couteau a semé la panique à Bienne (BE) samedi à la mi-journée. La police l'a neutralisé à l'aide d'un taser.
(Keystone-ATS) Vers midi, la police cantonale a reçu un appel signalant qu’un homme armé d’un couteau se comportait de manière suspecte. Lorsque les policiers sont arrivés sur place pour contrôler l’homme, celui-ci a refusé d’obtempérer, a indiqué la police cantonale.
Il n’a pas réagi aux injonctions et a menacé les forces de l’ordre. Ce n’est qu’à l’aide d’un taser qu’il a pu être maîtrisé. L’homme a ensuite été transporté à l’hôpital par une patrouille de la police cantonale bernoise.
Selon la police, il n’a pas été blessé et a ensuite été transféré dans une institution appropriée.