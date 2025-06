A Lausanne, le BBL ressuscite le regard de Maurice Béjart

Keystone-SDA

Le Ballet Béjart Lausanne (BBL) remonte trois oeuvres majeures du célèbre chorégraphe, n'ayant plus été interprétées depuis au moins dix ans. Regroupées en un seul spectacle intitulé "Béjart, 3 regards", elles donneront lieu à six représentations uniques, du 13 au 19 juin au Théâtre de Beaulieu à Lausanne.

(Keystone-ATS) Ce triptyque sera composé de « Serait-ce la mort? », sur une musique de Richard Strauss, présenté en 1970 à l’Opéra de Marseille; de « Mallarmé III », sur une musique contemporaine de Pierre Boulez et dont la première a eu lieu à Shiraz (Iran) en 1973; et de « Dionysos (Suite) » sur une musique traditionnelle du compositeur grec Manos Hadjikakis, donné pour la première fois à New York en 1985.

« A travers trois ballets, le projet met en exergue le regard de Maurice sur trois styles musicaux différents, illustrant ainsi la diversité et la richesse de son approche artistique », écrit le BBL dans son dossier de présentation.