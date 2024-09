Accidents mortels en hausse dans la vie quotidienne en Suisse

(Keystone-ATS) Les accidents mortels à domicile ou durant les loisirs ont fortement augmenté ces dix dernières années en Suisse. Le baromètre du BPA publié mardi montre qu’ils sont en particulier la conséquence de chutes ou d’étouffements.

Près de 1700 personnes meurent en Suisse chaque année à la suite de chutes, écrit le Bureau de prévention des accidents (BPA) dans un communiqué. Ce dernier constate une augmentation d’une vingtaine de cas par an du nombre de chutes mortelles au cours des dix dernières années. Le BPA attire ainsi l’attention sur les risques de faux pas – en en éliminant les sources notamment dans les escaliers – et sur l’utilité d’un entraînement ciblé dans la prévention des chutes.

Le BPA a également enregistré une hausse du nombre de décès par asphyxie, de trois par an en moyenne sur la période, les portant à 135 aujourd’hui. Globalement, le nombre d’accidents mortels, tous genres confondus, à domicile et durant les loisirs a augmenté de 31 cas par an en moyenne au cours des dix dernières années pour atteindre quelque 2100 cas.

Vieillissement

Aujourd’hui, les accidents dans l’habitat et les loisirs représentent 86% des accidents non professionnels mortels, contre 80 % il y a dix ans. L’évolution démographique est la principale raison à cette hausse, selon le BPA. Il y a de plus en plus de personnes âgées et, avec l’âge, le risque d’être mortellement blessé lors d’un accident augmente, le risque de chutes aussi.

L’âge moyen des personnes tuées à la maison ou pendant les loisirs est de 82 ans. Par comparaison, les personnes tuées dans un accident de la route ou de sport ont en moyenne 53 ans.

Les chutes ne sont toutefois pas réservées aux personnes âgées. Chaque année, 14’000 personnes se blessent ainsi en chutant à domicile ou pendant leurs loisirs. La moitié d’entre elles sont encore en âge de travailler.

Accidents mortels d’enfants stables

Le baromètre du BPA montre en outre que le nombre d’enfants victimes d’un accident mortel n’a pas évolué au cours des dix dernières années. Chaque année, 14 enfants perdent la vie dans des accidents à la maison ou durant les loisirs: la moitié sont des nourrissons et des très jeunes enfants. L’étouffement, la noyade et les chutes d’une certaine hauteur constituent les principaux risques de blessures mortelles pour les enfants.

L’un des plus grands dangers, dont de nombreux parents ne sont pas suffisamment conscients, est la noyade silencieuse, selon le BPA. Seul un cinquième des parents ou des autres adultes chargés de leur surveillance savent que les enfants en bas âge se noient généralement sans bruit et sans signes.