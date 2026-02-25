La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Adecco progresse sur tous les fronts au 4e trimestre

Keystone-SDA

Le géant du placement de personnel Adecco a enregistré un chiffre d'affaires en hausse au quatrième trimestre 2025. La rentabilité s'est aussi fortement améliorés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Entre octobre et fin décembre, le chiffre d’affaires d’Adecco a progressé de 1% par rapport à la même période de l’an dernier à 5,9 milliards d’euros, indique mercredi le groupe zurichois dans un communiqué.

Le résultat d’exploitation (Ebita) ajusté s’est inscrit à 225 millions, en hausse de 20%. La marge afférente est passée de 3,2% à 3,8%.

Au final, le bénéfice net s’est établi à 88 millions contre 73 millions sur la même période de 2024.

Le chiffre d’affaires présenté correspond aux attentes des analystes contactés pour le consensus AWP. L’Ebita ajusté, estimé à 220 millions, dépasse les attentes. Le bénéfice net, en revanche, attendu à 102 millions, se situe en dessous.

Pour le premier trimestre 2026, Adecco s’attend à une marge brute et des frais généraux et administratifs, hors éléments exceptionnels, globalement stables par rapport au trimestre précédent.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision