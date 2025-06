Airbus: des avions non livrés faute de moteurs et de toilettes

Keystone-SDA

"On ne peut pas vraiment construire un avion sans toilettes?" ironise Christian Scherer, directeur des avions commerciaux chez Airbus, dont des dizaines d'appareils sont en attente d'être livrés à cause de la pénurie de moteurs et de sanitaires.

(Keystone-ATS) Cette sortie remarquée du haut responsable du géant européen de l’aéronautique illustre les fragilités chroniques de la chaîne d’approvisionnement du secteur, où le moindre goulet d’étranglement peut compromettre les ambitieux programmes commerciaux.

« C’est un peu embarrassant à avouer, mais en ce moment, le plus grand goulet d’étranglement que nous rencontrons sur les avions gros-porteurs, en particulier les A350, ce sont les toilettes », a déclaré Christian Scherer au cours d’une rencontre avec la presse mardi à Toulouse, avant le salon de l’aéronautique et de l’espace du Bourget qui se tiendra du 16 au 22 juin près de Paris.

Il n’a pas cité Safran, qui fabrique des équipements pour les toilettes de A350, mais a taclé CFM, coentreprise entre Safran et le groupe américain GE qui fournit des moteurs pour les monocouloirs. Airbus l’accuse régulièrement de privilégier les compagnies aériennes au détriment des constructeurs d’avions.

Selon Christian Scherer, une quarantaine d’avions sont actuellement prêts, mais ne peuvent pas être livrés parce que les moteurs n’ont pas été fournis à temps.

Le dirigeant a toutefois souligné que ces contre-temps ne remettaient pas en cause les objectifs de livrer cette année 820 avions, même si les résultats du début de l’année sont poussifs, en appelant à ne pas « extrapoler » les chiffres mensuels.

Sans ces complications avec les moteurs, « notre performance de livraison serait légèrement au-dessus des prévisions, ce qui indique que la santé globale de cet écosystème s’est considérablement améliorée », a-t-il assuré.

« Nous n’avons pas changé notre prévision de livraison de 820 » avions en 2025, a-t-il ajouté.

En 2024, l’avionneur a raté de peu ses engagement de livraison, malgré les problèmes liés à la chaîne de fournisseurs, car le groupe Safran, lui, l’avait avantagé dans les derniers mois de l’année.

« Nous savons quels sont les problèmes, en particulier avec CFM, et nous avons développé une relation de travail beaucoup plus mature et professionnelle », a déclaré le responsable.