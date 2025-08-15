La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

André Hoffmann et Larry Fink présidents par intérim du WEF

Keystone-SDA

Larry Fink et André Hoffmann ont été nommés co-présidents par intérim du Forum économique mondial (WEF). Ils remplacent l'actuel président intérimaire Peter Brabeck, qui quitte ses fonctions.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans un communiqué publié vendredi, Larry Fink, président et directeur général du gestionnaire d’actifs américain BlackRock, et André Hoffmann, membre du conseil d’administration du groupe pharmaceutique Roche, se sont déclarés «honorés» d’occuper ce poste, alors que le WEF «traverse une période-harnière» et «ouvre un nouveau chapitre».

En avril, le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, avait démissionné avec effet immédiat de ses fonctions de président et membre du conseil d’administration de l’organisation, qui organise chaque année le sommet des acteurs économiques et politiques à Davos (GR).

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
54 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision