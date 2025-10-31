Appel pour l’enseignement précoce d’une 2e langue nationale

Keystone-SDA

Les élèves de Suisse doivent se familiariser tôt avec une deuxième langue nationale et les différentes cultures régionales du pays. Les directeurs cantonaux de l'instruction publique réaffirment leur volonté d'investir dans l'enseignement des langues.

(Keystone-ATS) «La Suisse est une nation fondée sur une volonté politique commune. A ce titre, elle se doit d’investir dans la cohésion nationale», souligne la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) dans une déclaration publiée vendredi à l’issue de son assemblée annuelle.

L’enseignement des langues est l’une des conditions pour maintenir la compétitivité de la Suisse, ajoute la déclaration, en insistant sur la nécessité de renforcer les activités d’échange entre régions linguistiques. Le texte rejette par ailleurs le «nivellement par le bas».