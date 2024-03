Attaque à Moscou revendiquée: le bilan des morts en hausse

6 minutes

(Keystone-ATS) Vladimir Poutine a promis samedi de “punir” les responsables de l’attaque qui a fait 133 morts dans la banlieue de Moscou la veille, assurant que les assaillants avaient été arrêtés en chemin vers l’Ukraine, sans mention de la revendication du groupe djihadiste EI.

L’Ukraine a fermement nié tout lien avec l’attaque et affirmé que la Russie, dont elle combat l’offensive depuis deux ans, cherchait à lui faire porter le blâme.

Cette attaque contre la salle de concerts Crocus City Hall est la plus meurtrière dans le pays depuis une vingtaine d’années, ainsi que la plus sanglante à avoir été revendiquée par l’EI en Europe.

Le président russe a affirmé que “tous les quatre auteurs” de l’attaque avaient été arrêtés alors qu'”ils se dirigeaient vers l’Ukraine où, selon des données préliminaires (des enquêteurs), une ‘fenêtre’ avait été préparée pour qu’ils franchissent la frontière”.

Vladimir Poutine a repris la version des faits présentée plus tôt par ses services de sécurité (FSB) et, comme eux, n’a fait aucune mention de l’implication de l’EI lors de sa première allocution télévisée depuis le drame.

Le groupe djihadiste a pourtant revendiqué l’attaque, en affirmant que ses combattants avaient “attaqué un grand rassemblement” près de Moscou.

Le président russe a assuré que “ceux qui sont derrière ces terroristes seront punis” et qu’ils “n’auront pas un destin enviable”.

Il a également dénoncé un acte “terroriste barbare” et déclaré un jour de deuil national dimanche.

Arrestations

Le Kremlin avait annoncé plus tôt “l’arrestation de 11 personnes, dont quatre terroristes impliqués dans l’attentat”.

Ces quatre personnes suspectées d’être les auteurs de l’attaque ont été arrêtées dans la région de Briansk, frontalière de l’Ukraine et du Bélarus, a ensuite précisé le comité d’enquête.

Le FSB a affirmé que les suspects avaient des “contacts appropriés du côté ukrainien” et comptaient fuir dans ce pays, sans fournir d’autres détails sur la nature de ces liens ni de preuve de leur existence.

“L’Ukraine n’a pas le moindre lien avec l’incident”, a martelé le conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, rejetant des accusations “absurdes”.

La cheffe du média public RT, Margarita Simonian, a publié des vidéos censées montrer des confessions de deux suspects durant leurs interrogatoires, dans lesquelles ils ne nomment pas de commanditaire. L’AFP n’est pas en mesure de confirmer leur véracité.

Avertissements

Le bilan s’est alourdi samedi à 133 morts, selon les autorités. Il devrait encore augmenter, car les recherches dans les décombres du bâtiment ravagé par les flammes et dont le toit s’est écroulé en partie se poursuivent et pourraient prendre des jours.

Les assaillants ont utilisé des “armes automatiques” et provoqué le vaste incendie dans le bâtiment avec un “liquide inflammable”, ont dit les enquêteurs.

Les victimes ont été tuées par balles ou en inhalant les fumées de l’incendie, selon les enquêteurs.

Cet assaut, dont les médias russes ont commencé à faire état vers 20H15 vendredi à Moscou (18h15 suisses), a visé le Crocus City Hall, situé à Krasnogorsk, à la sortie nord-ouest de la capitale russe.

L’incendie a “complètement brûlé” la salle de concerts, a indiqué le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov.

L’ambassade américaine en Russie avait averti il y a deux semaines ses citoyens qu’elle “suivait de près des informations selon lesquelles des extrémistes ont des plans imminents de cibler de grands rassemblements à Moscou, y compris des concerts”.

Revendiqué

Mardi, Vladimir Poutine avait dénoncé des déclarations “provocatrices” et “une volonté d’intimider et de déstabiliser notre société”.

L’EI, que la Russie combat en Syrie et qui est actif aussi dans le Caucase russe, a déjà commis des attentats dans le pays depuis la fin des années 2010. Mais le groupe n’y avait jamais revendiqué une attaque d’une telle ampleur.

Samedi, L’EI a déclaré que quatre de ses combattants avaient mené l’attaque la veille contre une salle de concerts dans la banlieue de Moscou, qui a fait plus de 130 morts.

“L’attaque a été menée par quatre combattants de l’EI armés de mitrailleuses, d’un pistolet, de couteaux et de bombes incendiaires”, a affirmé l’EI sur l’un de ses comptes Telegram, ajoutant que l’attaque s’inscrivait “dans le contexte (…) de la guerre faisant rage” entre le groupe et “les pays combattant l’Islam”.

“En deuil”

Malgré la revendication de l’EI, de nombreuses questions restent en suspens.

Selon des médias russes et le député Alexandre Khinstein, certains des suspects sont originaires du Tadjikistan.

Les autorités de ce pays d’Asie centrale ont affirmé n’avoir “pas reçu de confirmation des autorités russes” à ce sujet.

Samedi, la police et les forces spéciales étaient encore déployées devant et dans le Crocus City Hall, le haut du bâtiment étant noirci et partiellement détruit par les flammes de la veille, sous un ciel gris.

Des centaines de secouristes déblayaient les débris, le toit s’étant effondré dans l’auditorium.

Dès le matin, de longues files d’attente s’étaient formées devant certains centres de dons du sang à Moscou, d’après des images des médias d’Etat.

Dans des arrêts de bus sont également apparus des affiches montrant une bougie et l’inscription: “Nous sommes en deuil 22/03/2024”, la date de l’attaque.

Les mesures de sécurité ont été renforcées et plusieurs événements publics ont été annulés.

Les condamnations de cet assaut ont afflué du monde entier, de l’UE aux Etats-Unis en passant par la Chine et le Moyen-Orient.