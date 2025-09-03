Au moins 15 morts dans le déraillement d’un funiculaire à Lisbonne
Le déraillement d'un funiculaire dans un quartier très touristique du centre de Lisbonne a fait mercredi au moins 15 morts et 18 blessés, dont cinq dans un état grave, a annoncé un responsable des secours.
(Keystone-ATS) Toutes les victimes ont été dégagées des gravats de l’accident, a indiqué Tiago Augusto, responsable du service d’urgences médicales (Inem), qui a ajouté que des étrangers figuraient parmi les victimes, sans être en mesure de préciser leur nationalité.
L’accident constitue «une tragédie qui ne s’était jamais produite dans notre ville», a réagi le maire de la capitale portugaise, Carlos Moedas.