Au moins 18 suspects morts lors d’une opération anti-drogue à Rio

Au moins 18 suspects ont été tués et plusieurs policiers sont morts mardi lors d'une vaste opération des forces de l'ordre brésiliennes. 2500 agents ont été déployés contre des narcotrafiquants à Rio de Janeiro, ont annoncé les autorités.

(Keystone-ATS) «Pour le moment nous avons 56 arrestations et 18 criminels neutralisés», a déclaré le gouverneur de l’Etat de Rio, Claudio Castro, lors d’une conférence de presse. Il a décrit l’opération comme la «plus grande de l’histoire» de cet Etat du sud-est du pays.

«Malheureusement, il y a aussi des policiers morts», a ajouté le gouverneur, sans préciser leur nombre. Cette méga-opération s’est concentrée sur deux ensembles de favelas du nord de Rio, Complexo da Penha et Complexo do Alemao, situées à proximité de l’aéroport international.

Un photographe de l’AFP a vu des policiers lourdement armés emmenant plusieurs hommes détenus, pour la plupart pieds nus et torse nu, à Vila Cruzeiro, une favela du Complexo da Penha.

Les policiers ont mobilisé deux hélicoptères, 32 véhicules blindés et «12 véhicules de démolition» utilisés pour détruire des barricades dressées par les narcotrafiquants pour empêcher le passage de la police dans les ruelles étroites des favelas.

Drones

Le gouverneur de droite Claudio Castro a publié sur le réseau social X une vidéo d’un drone lançant un projectile depuis le ciel nuageux. «C’est comme ça que la police de Rio est reçue par les criminels: avec des bombes lancées par des drones. C’est l’ampleur du défi auquel nous faisons face. Il ne s’agit pas de crime ordinaire, mais de narcoterrorisme», a-t-il commenté.

Les opérations policières musclées sont fréquentes à Rio, principale pôle touristique du Brésil, notamment dans les favelas, quartiers pauvres et densément peuplés vivant souvent sous le joug de narcotrafiquants. En 2024, environ 700 personnes sont mortes lors d’interventions des forces de l’ordre à Rio, soit presque deux par jour.