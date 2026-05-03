Autorités judiciaires à Neuchâtel: hausse des dossiers en suspens

Keystone-SDA

Les autorités judiciaires neuchâteloises ont dû traiter en 2025 un nombre record de nouvelles causes, entraînant une hausse des dossiers en suspens. La pression croissante perdure, voire s’intensifie, dans le temps, en lien avec la complexification des affaires et les évolutions sociétales, ont-elles fait savoir.

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(Keystone-ATS) «L’augmentation des effectifs de juges, qui se concrétisera à partir de cet été, s’avère indispensable», a indiqué la commission administrative des autorités judiciaires (CAAJ) dans un rapport. C’est la première hausse depuis 2011.

En 2025, le nombre d’affaires qui sont entrées a atteint le niveau inédit de 20’311, équivalant à une augmentation de 2,9% par rapport à l’exercice précédent. Le volume des dossiers en suspens a progressé de 8,6%.

«Malgré les efforts consentis et la pression croissante sur l’ensemble de l’appareil judiciaire, les délais de traitement se voient impactés», peut-on lire dans le communiqué.

Usage de l’IA

Le pouvoir judiciaire est confronté également au développement de l’intelligence artificielle (IA). Son usage croissant «par les justiciables et les professionnels du droit entraîne des effets concrets sur la charge de travail, en raison notamment de la multiplication des griefs invoqués, ainsi que, parfois, du manque de pertinence, voire du caractère confus, des écritures produites», a précisé la CAAJ.

«Une réflexion approfondie sur l’intégration et l’encadrement de ces technologies s’impose à l’échelle du système judiciaire suisse», a ajouté la commission.