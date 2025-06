Berne: assainissement à 22,3 millions à la piscine de la Lorraine

Keystone-SDA

La rénovation de la piscine en plein air de la Lorraine va coûter plus cher que prévu à la ville de Berne, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Le Conseil municipal a présenté jeudi au législatif un crédit de 22,3 millions de francs, mais le dernier mot reviendra au peuple.

(Keystone-ATS) En mauvais état, la piscine nécessite des travaux, qui avaient d’abord été estimés à 10 millions de francs. Le Conseil municipal avait déjà validé une rallonge à ce crédit en 2023.

Le législatif de la ville et le peuple vont se prononcer sur ce projet qui comprend une rénovation complète, une piscine ouverte sur l’Aar et une nouvelle zone de baignade pour les enfants. La votation est prévue en mars 2026 et la piscine de la Lorraine sera fermée l’année suivante pour procéder aux travaux.