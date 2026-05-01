Berne: initiative lancée pour une ville sans publicité

Keystone-SDA

Des organisations de gauche et anti-consuméristes ont lancé vendredi l'initiative "Berne sans publicité". Elles demandent l'interdiction de toute publicité commerciale sur l'ensemble de la ville.

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(Keystone-ATS) Le texte veut proscrire la publicité sur les affiches et les écrans commerciaux en extérieur. Les affiches culturelles et les lieux d’affichage public ne sont pas concernés par cette interdiction, de même que les informations à destination de la population locale.

L’objectif est de réduire l’influence commerciale dans l’espace public, écrivent la Gauche alternative Berne, le POP Berne, la Jeunesse socialiste de la ville de Berne, le Parti vert alternatif ainsi que les organisations Tier im Fokus et Transition Berne.

En 2024, le Conseil municipal bernois avait accepté d’extrême justesse une motion interdisant la publicité. Mais le groupe PS-JS a fait volte-face lors de la consultation sur le budget 2026, concluant que, au vu de la situation financière actuelle, il ne fallait pas se priver de telles rentrées financières. La location d’espaces publicitaires rapporte en effet plus de cinq millions de francs à la ville chaque année.