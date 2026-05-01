Proposta quer banir publicidade nas ruas de Berna

Berna: lançada iniciativa para uma cidade sem publicidade. Keystone-SDA

Proposta popular em Berna quer eliminar anúncios em espaços públicos e reacende debate sobre dinheiro versus influência do consumo

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Uma aliança anti-consumista lançou uma iniciativa popular para proibir toda publicidade comercial ao ar livre na cidade de Berna, capital da Suíça.

O texto da proposta, chamado “Berna sem publicidade”, prevê o fim de anúncios em cartazes e telas digitais em espaços públicos. A medida, porém, abre exceções para cartazes culturais, comunicados oficiais e informações locais.

Os defensores argumentam que o objetivo é reduzir a influência do consumo no cotidiano urbano e “libertar” o espaço público da pressão comercial.

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A discussão não é nova. Em 2024, o parlamento municipal chegou a aprovar por margem apertada uma moção para restringir a publicidade. Mas, durante o debate do orçamento de 2026, houve uma reviravolta: parte dos apoiadores voltou atrás, alegando que a cidade não pode abrir mão dessa receita.

Hoje, o aluguel de espaços publicitários rende mais de 5 milhões de francos suíços por ano aos cofres públicos — valor que está no centro do dilema entre finanças e política urbana.

Adaptação: Fernando Hirschy

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