Proposta quer banir publicidade nas ruas de Berna
Proposta popular em Berna quer eliminar anúncios em espaços públicos e reacende debate sobre dinheiro versus influência do consumo
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Uma aliança anti-consumista lançou uma iniciativa popular para proibir toda publicidade comercial ao ar livre na cidade de Berna, capital da Suíça.
O texto da proposta, chamado “Berna sem publicidade”, prevê o fim de anúncios em cartazes e telas digitais em espaços públicos. A medida, porém, abre exceções para cartazes culturais, comunicados oficiais e informações locais.
Os defensores argumentam que o objetivo é reduzir a influência do consumo no cotidiano urbano e “libertar” o espaço público da pressão comercial.
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A discussão não é nova. Em 2024, o parlamento municipal chegou a aprovar por margem apertada uma moção para restringir a publicidade. Mas, durante o debate do orçamento de 2026, houve uma reviravolta: parte dos apoiadores voltou atrás, alegando que a cidade não pode abrir mão dessa receita.
Hoje, o aluguel de espaços publicitários rende mais de 5 milhões de francos suíços por ano aos cofres públicos — valor que está no centro do dilema entre finanças e política urbana.
Adaptação: Fernando Hirschy
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