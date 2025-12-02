Berne: le financement des écoles primaires ne sera pas réduit

Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois s'est penché mardi sur la question du coût de l'enseignement primaire dans le cadre des débats sur le budget. Après de longues délibérations, il a validé le plan du Conseil-exécutif. Une réduction de budget aurait principalement affecté les écoles primaires spécialisées.

2 minutes

(Keystone-ATS) «La majorité de la commission des finances s’inquiète de l’évolution des coûts dans le domaine de l’école primaire», a déclaré le porte-parole de la commission Patrick Freudiger (UDC). Les dépenses supplémentaires de 110 millions de francs pour l’école primaire l’année prochaine seraient excessives. La commission a donc demandé de réduire ces dépenses de 30 millions.

«C’est inutile. Nos finances sont saines», a souligné Maurane Riesen (PS) pour la minorité de la commission. L’enseignement primaire est en crise et a besoin de ces fonds. Le Conseil-exécutif a également rejeté cette proposition, bien qu’il ne soit pas à majorité de gauche.

«Les enfants ne vont pas disparaître»

Manuel C. Widmer (Vert-e-s) a soutenu Maurane Riesen. «Une école de qualité n’est pas un centre de coûts, mais le fondement de notre avenir». Or, ce fondement serait fragilisé. Même si le Grand Conseil retire 30 millions de francs, les besoins demeureront. «Les enfants ne vont pas disparaître».

Samuel Krähenbühl (UDC) s’est lui montré sceptique. «Les coûts s’envolent», a-t-il fait valoir. «Le Grand Conseil doit prendre des mesures. Sinon, il va manquer de marge de manoeuvre financière», a abondé Sibylle Plüss-Zürcher (PLR).

Dans sa réponse à une question de David Stampfli (PS), le Conseil-exécutif avait précédemment écrit qu’une réduction budgétaire affecterait le secteur des écoles primaires spécialisées, le système devant être considéré comme un tout.

La directrice des finances Astrid Bärtschi (Le Centre) a expliqué mardi que le canton était tenu légalement de garantir un nombre suffisant de places appropriées dans l’offre des écoles publiques spécialisées.

Contre la majorité de la commission des Finances, le Grand Conseil a finalement refusé, par 85 voix contre 65 et aucune abstention, de réduire le financement des écoles primaires. Le Conseil-exécutif devra donc allouer l’année prochaine le même montant de financement aux écoles primaires.

Le législatif a par ailleurs chargé l’exécutif de démontrer comment la croissance des coûts liés aux «mesures spéciales» dans les écoles primaires pourrait être maîtrisée. Il a par contre refusé de limiter la taille des classes.