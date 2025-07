Berne: plus de 22 millions pour augmenter le soutien extrafamilial

Keystone-SDA

Le canton de Berne et les communes bernoises ont reçu plus de 22 millions de francs d’aides financières fédérales, destinées à l’augmentation des subventions en faveur de l’accueil extrafamilial. La plus grande partie du financement a bénéficié aux communes.

(Keystone-ATS) À la demande du Grand Conseil, le canton de Berne a déposé en 2020 une demande d’aides financières à l’Office fédéral des assurances sociales, que ce dernier a définitivement approuvée en 2023. Dans le cadre de cette demande, le canton a recueilli durant trois ans des données auprès des quelque 330 communes bernoises, a-t-il indiqué lundi.

La plus grande partie des aides financières versées par la Confédération ont bénéficié aux communes ayant augmenté leurs subventions à l’accueil extrafamilial (plus de 11 millions de francs). Le canton a quant à lui obtenu près de 7 millions de francs au titre de l’augmentation de ses subventions dans le domaine des crèches et des parents de jour.

Le canton a aussi reçu 3,3 millions de francs pour ses contributions aux écoles à journée continue et à l’accueil durant les vacances scolaires.