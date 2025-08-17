Berne: une exposition réunit deux tableaux de Kirchner 92 ans après

Keystone-SDA

Le tableau monumental "Sonntag der Bergbauern" du peintre Ernst Ludwig Kirchner quitte Berlin pour Berne. Accroché à la Chancellerie fédérale allemande depuis le milieu des années 1970, il sera présenté pour la première fois depuis 1933 au côté de son pendant à Berne.

3 minutes

(Keystone-ATS) Mesurant quatre mètres de long et près de deux mètres de haut, la toile a été sortie samedi de la Chancellerie à l’aide d’une grue et descendu dans la cour d’honneur. Elle n’arrivera à Berne qu’une semaine avant le début de l’exposition en septembre, a indiqué le Kunstmuseum de Berne à Keystone-ATS.

Les deux tableaux «Sonntag der Bergbauern» (Dimanche des paysans de montagne) et «Alpsonntag. Szene am Brunnen» (Dimanche sur l’alpe. Scène à la fontaine) avaient été présentés côte à côte pour la dernière fois en 1933 à la Kunsthalle de Berne. Ils avaient alors inauguré une rétrospective de Kirchner (1880-1938), dont l’artiste allemand était le commissaire.

Un fait marquant que le Kunstmuseum commémore avec son exposition «Kirchner x Kirchner» qui débutera le 12 septembre et se terminera le 11 janvier 2026.

Sensation historico-culturelle

Conçues comme un seul tableau par Kirchner, les deux oeuvres sont toutefois séparées depuis 92 ans. «Alpsonntag. Szene am Brunnen» fait partie de la collection du Kunstmuseum de Berne depuis 1933, à l’initiative de l’artiste lui-même.

«Sonntag der Bergbauern» a quant à lui d’abord été prêté, avant de rejoindre définitivement la collection d’art de la République fédérale d’Allemagne en 1985. A l’initiative du chancelier de l’époque, Helmut Schmidt, le tableau est accroché depuis 1970 dans la salle du cabinet de la chancellerie fédérale, d’abord à Bonn, puis à Berlin.

Le fait que la Chancellerie allemande ait exceptionnellement autorisé le prêt de ce tableau, installé de manière permanente et bien en vue dans la salle du cabinet, «constitue un événement qui fait sensation dans l’histoire de l’art et n’est pas dénué d’implications culturelles et politiques importantes», souligne le musée bernois.

Meret Oppenheim à Berlin

En échange du tableau monumental de Kirchner, le Kunstmuseum de Berne a prêté à la Chancellerie allemande le tableau de Meret Oppenheim (1913-1985) «Neue Sterne» (Nouvelles étoiles). Cette oeuvre au format imposant est désormais accrochée dans le bâtiment. Artistiquement, «Neue Sterne» illustre le côté surréaliste d’Oppenheim, l’une des artistes helvétiques les plus importantes du XXe siècle.

La grue utilisée pour sortir le tableau de Kirchner a également servi pour l’installation de «Neue Sterne». Une fois que «Sonntag der Bergbauern» a été retirée de la salle du cabinet, le tableau de l’artiste suisse a été introduit et accroché au mur de la Chancellerie.