Berne et Helsinki soignent leurs relations pour leur “centenaire”

Berne et Helsinki renforcent leurs liens pour célébrer leur « centenaire » Keystone-SDA

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Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a reçu jeudi à Berne son homologue finlandaise Elina Valtonen. Leur déjeuner de travail s’est focalisé sur la sécurité en Europe, la situation en Ukraine et le rôle de l'OSCE.

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(Keystone-ATS) Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du centenaire des relations diplomatiques entre les deux pays, note un communiqué diffusé jeudi. Les deux ministres ont salué l’excellence de leurs liens économiques, scientifiques et technologiques, soulignant notamment leur collaboration à travers 381 projets du programme “Horizon Europe”.

Face aux menaces hybrides et aux violations récentes d’espaces aériens européens, le conseiller fédéral Ignazio Cassis et Elina Valtonen ont évoqué l’architecture de sécurité continentale et les efforts de paix en Ukraine. Alors que la Finlande a présidé l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 2025, la Suisse en assure la présidence cette année et accueillera le Conseil ministériel de l’organisation à Lugano les 3 et 4 décembre prochains.

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