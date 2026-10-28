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Berne lance des mesures pour limiter les risques lors des canicules

Berne met en place des mesures visant à réduire au minimum les risques liés aux vagues de chaleur
Berne met en place des mesures visant à réduire au minimum les risques liés aux vagues de chaleur Keystone-SDA

Une série de mesures doit mieux préparer la Suisse au changement climatique. Le Conseil fédéral a adopté une stratégie d'adaptation et un plan d'action en ce sens mercredi. Le texte porte sur la période 2026-2031.

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(Keystone-ATS) Cette stratégie fixe les objectifs d’adaptation aux changements climatiques, peut-on lire dans un communiqué. Des mesures dans 30 champs d’action ont été aussi retenues, ce qui porte leur total à 56 dans le plan d’action.

La mise en place d’un centre de compétence par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui doit assurer la coordination entre les acteurs concernés ainsi qu’un monitorage de la santé pour observer l’efficacité des mesures d’adaptation a été demandée. Le financement de projets de recherche pour renforcer la santé animale et la sécurité alimentaire est aussi au programme.

Cette stratégie se fonde sur l’analyse des risques climatiques 2025 de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) ainsi que sur les scénarios climatiques 2025 de l’EPFZ et de MétéoSuisse.

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