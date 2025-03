Berne veut pouvoir mieux lutter contre le frelon asiatique

La Confédération souhaite pouvoir mieux lutter contre le frelon asiatique. Une procédure de consultation raccourcie est ouverte afin d'autoriser dès cet automne l'usage de produits biocides en forêt en vue de traiter les nids. Le délai court jusqu'au 8 mai.

(Keystone-ATS) Les autorités veulent ralentir le plus vite possible la propagation rapide en Suisse d’organismes exotiques envahissants, comme le frelon asiatique. Celui-ci se nourrit d’abeilles indigènes, mellifères comme sauvages.

Dans les colonies de frelons asiatiques, les reines construisent leur nid primaire au printemps, souvent en zone urbaine. A ces endroits, des produits biocides homologués sont autorisés pour combattre ces nids. Ces produits sont cependant interdits en forêt, sauf exceptions, a indiqué mercredi le Département fédéral de l’environnement (DETEC) dans un communiqué.

Or les nids secondaires de frelons asiatiques, plus grands et qui peuvent abriter des milliers d’individus, se trouvent principalement dans la cime d’arbres en forêt. Il convient donc de permettre aux cantons d’autoriser cette année déjà l’emploi exceptionnel de produits biocides en forêt lorsqu’aucune méthode de lutte mécanique ou physique n’est possible.

Sous conditions

Des conditions ont été fixées. Les organismes concernés doivent représenter un danger important pour la santé de l’Homme ou des animaux de rente, ou pour l’environnement. Les produits choisis doivent être ceux polluant le moins.

Enfin, les mesures de lutte doivent être proportionnées et ciblées, tenant compte notamment de la situation actuelle en matière d’infestation en Suisse. Un effet au niveau national doit être visé. La dérogation doit permettre d’éradiquer ou de confiner l’espèce envahissante.

Un suivi à l’aide d’une documentation doit être effectué. La modification ne concerne pas l’autorisation d’utiliser des produits phytosanitaires dans la lutte contre des organismes particulièrement dangereux pour les végétaux ainsi qu’à des fins de recherche.

Arc jurassien et Suisse romande

Provenant d’Asie, le frelon asiatique est une espèce invasive capable de se reproduire très rapidement. L’insecte est entré en Suisse en 2017 en provenance de France. Il s’est propagé de manière accélérée en 2023 le long de l’Arc jurassien et en Suisse romande.

Les deux cantons de Bâle ont annoncé mardi avoir repéré et détruit 57 nids en 2024. Au début du mois de mars, le Valais a annoncé un renforcement de la lutte contre le frelon asiatique avec la pose de pièges dans les districts de Monthey et St-Maurice. De son côté, le canton de Vaud a fait appel à un spécialiste pour limiter la prolifération de l’insecte, ce qui a permis la destruction d’environ 80 nids durant le deuxième semestre 2024.