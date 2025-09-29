La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
BirdLife invite à observer les migrateurs le week-end prochain

Ils volent en formation ou individuellement, de jour comme de nuit. La saison de migration des oiseaux bat son plein. BirdLife invite le public à participer à l'EuroBirdwatch le week-end des 4 et 5 octobre sur plus de 50 points d'observation en Suisse.

(Keystone-ATS) Ces rendez-vous ornithologiques se déroulent également dans plus de 30 autres pays européens, a indiqué lundi BirdLife Suisse. Les curieux pourront observer de nombreux oiseaux migrateurs en compagnie de spécialistes. Les volatiles seront aussi comptés.

Les cols de montagne et les zones humides constituent de bons points d’observation de l’avifaune. Parmi les nombreuses offres, BirdLife cite entre autres les Sommêtres (JU), le Gurten (BE) et le col de Hahnenmoos (BE), tout comme d’autres au bord des lacs de Neuchâtel et de Constance.

Tous les sites d’observation participant à EuroBirdwatch sont répertoriés sur www.birdlife.ch/ebw, où seront également publiés les résultats des recensements des oiseaux migrateurs.

