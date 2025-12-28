Bolsonaro a subi une intervention pour traiter ses crises de hoquet

Keystone-SDA

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, qui purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, a subi samedi une intervention médicale pour traiter les crises de hoquet dont il souffre depuis des mois. "Tout s'est bien passé", selon ses médecins.

(Keystone-ATS) L’ex-dirigeant, âgé de 70 ans, a quitté mercredi pour la première fois la prison où il est détenu depuis la fin novembre pour subir une opération d’une hernie inguinale à l’hôpital DF Star de Brasilia, où il est toujours hospitalisé. L’opération s’est déroulée jeudi sans incident. Les médecins ont enchaîné samedi avec autre intervention médicale destinée à traiter un hoquet récurrent.

Il a été procédé à un blocage anesthésique de la partie droite du nerf phrénique, qui contrôle le diaphragme, via l’injection d’un analgésique, a indiqué le docteur Mateus Saldanha. «Tout s’est bien passé», a annoncé le praticien, précisant que la partie gauche du nerf serait traitée lundi.

L’intervention a duré une heure. «Ce n’est pas une opération chirurgicale […] Elle n’implique aucune incision», a pour sa part souligné le docteur Claudio Birolini.

Minibar, climatisation et TV

Selon Michelle Bolsonaro, l’ex-président d’extrême droite (2019-2022) souffre de hoquets quotidiens depuis neuf mois. Il s’agit selon les médecins d’une séquelle du coup de couteau à l’abdomen qu’il avait reçu lors d’une réunion électorale en 2018. Cette blessure a nécessité plusieurs interventions chirurgicales majeures.

Assigné à résidence entre août et novembre, M. Bolsonaro a été incarcéré le 22 novembre pour avoir tenté d’endommager son bracelet électronique à l’aide d’un fer à souder.

En septembre, la cour suprême l’a reconnu coupable d’avoir conspiré pour rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2022 face au candidat de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

Le complot a échoué faute de soutien de la part des hauts responsables militaires, selon la justice. L’ancien capitaine de l’armée clame son innocence et se dit «persécuté».

Une fois sorti de l’hôpital, il devra regagner le bâtiment de la police fédérale à Brasilia, où il purge sa peine dans une petite chambre équipée d’un minibar, de la climatisation et d’une télévision.