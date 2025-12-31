Brésil: la défense de Bolsonaro veut lui éviter un retour en prison

Keystone-SDA

La défense de Jair Bolsonaro a demandé mercredi à la Cour suprême brésilienne d'autoriser l'ancien président à purger sa peine à domicile, invoquant un "risque concret d'aggravation soudaine" de son état de santé s'il retourne en prison.

3 minutes

(Keystone-ATS) Ses avocats ont effectué une nouvelle demande d’assignation à résidence alors que l’ancien chef de l’Etat d’extrême droite (2019-2022), condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’Etat, est hospitalisé depuis le 24 décembre dans une clinique de Brasilia.

Opéré pour une hernie inguinale, il doit quitter la clinique jeudi et regagner sa cellule dans les locaux de la police dans la capitale. «Le maintien de ce patient en établissement pénitentiaire, dès qu’il aura quitté l’hôpital, l’exposerait à un risque concret d’aggravation soudaine de son état de santé», avancent ses avocats dans leur requête adressée à la Cour suprême, et obtenue par l’AFP.

Admis dans la clinique privée DF Star de Brasilia, l’ancien dirigeant a été opéré le jour de Noël de son hernie inguinale. «Tout se passe bien au niveau post-opératoire, donc nous maintenons notre prévision de sortie à demain», jeudi, a déclaré le chirurgien Claudio Birolini lors d’une conférence de presse mercredi.

Crises de hoquet

Jair Bolsonaro, 70 ans, souffre des séquelles d’un attentat datant de 2018, quand il avait été poignardé à l’abdomen lors d’un bain de foule en pleine campagne électorale. Il a subi depuis plusieurs interventions chirurgicales majeures.

En septembre, la Cour suprême l’a reconnu coupable d’avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir «de façon autoritaire» après sa défaite lors de l’élection de 2022 face à l’actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

M. Bolsonaro a également subi ces derniers jours trois interventions médicales pour traiter des crises de hoquet dont il souffre depuis des mois. Concrètement, ces interventions ont consisté en un blocage du nerf phrénique, qui contrôle le diaphragme, via l’injection d’un analgésique.

«Cela a permis de diminuer l’intensité de ces crises de hoquet, mais pas de les faire cesser», a expliqué le docteur Birolini. Son cardiologue, Brasil Caiado, a souligné que l’état psychologique de l’ex-président «empire considérablement lorsqu’il souffre de crises de hoquet prolongées».

«Au vu du contexte, de tout ce qui lui arrive, il est déjà arrivé ici dans un état émotionnel plus déprimé», a-t-il cependant relevé. Cette hospitalisation de neuf jours aura été pour Jair Bolsonaro – diagnostiqué en outre d’un cancer de la peau – sa première sortie depuis son incarcération fin novembre dans les locaux de la police fédérale, où il purge sa peine de prison ferme. Il a toujours clamé son innocence.