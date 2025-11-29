Brésil: recours en «nullité» contre une condamnation de Bolsonaro

Keystone-SDA

La défense de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a déposé vendredi un recours en "nullité" du procès pour coup d'Etat, après sa condamnation à 27 ans de prison. Le dirigeant d'extrême droite purge sa peine depuis mardi dans les locaux de la police à Brasilia.

(Keystone-ATS) Trois jours après que la cour suprême du Brésil a ordonné à M. Bolsonaro de débuter son quantum de peine, ses avocats demandent «l’annulation de la procédure pénale» et son «acquittement», dans un document auquel l’AFP a eu accès.

Après un premier appel rejeté au début novembre, la cour suprême a cependant déjà considéré que tous ses recours étaient épuisés, une thèse contestée par la défense.

L’ancien président, âgé de 70 ans, était assigné à résidence depuis début août, mais a été placé en détention provisoire samedi pour «risque élevé de fuite» après avoir tenté de brûler son bracelet électronique avec un fer à souder.

La défense de M. Bolsonaro nie qu’il ait tenté de s’évader et a affirmé que l’incident était dû à un état de «confusion mentale» induit par des médicaments, une explication rejetée par la haute cour.

Chef d’une «organisation criminelle»

En septembre, la cour suprême l’a déclaré coupable d’avoir été le chef d’une «organisation criminelle» ayant conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» après la victoire du président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, lors du scrutin d’octobre 2022.

Selon l’accusation, ce projet de coup d’Etat, qui prévoyait jusqu’à l’assassinat de Lula, n’a pas été concrétisé en raison du manque de soutien du haut commandement militaire.

Cinq de ses anciens collaborateurs, parmi lesquels plusieurs généraux et ex-ministres, ont également commencé mardi à purger leur peine de 19 à 26 ans de prison.

Mercredi, Lula a estimé que le Brésil a «donné au monde une leçon de démocratie». «Pour la première fois en 500 ans dans l’histoire de ce pays, quelqu’un est emprisonné pour tentative de coup d’Etat», a-t-il déclaré.

Jair Bolsonaro est le quatrième ancien président brésilien à se retrouver incarcéré depuis la fin de la dictature militaire (1964-1985).