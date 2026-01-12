Brocante de la Gruyère: stars de l’émission «Affaire conclue»

Keystone-SDA

La 26e édition de la Brocante de la Gruyère, qui aura lieu du 23 au 25 janvier, accueillera 270 marchands, brocanteurs et antiquaires en provenance de toute la Suisse romande mais également d’outre-Sarine et de France. Des stars de l'émission "Affaire conclue" sur France 2 offriront leur expertise.

(Keystone-ATS) «Le mélange de compétences et de proximité humaine permet d’accueillir des marchands reconnus et de qualité, que ce soit dans le mobilier, la verrerie, le design ou l’art populaire, et d’assurer aux quelque 20’000 visiteurs une ou plusieurs journées très riches en découvertes», ont indiqué lundi les organisateurs. L’an dernier, la manifestation avait accueilli 22’500 personnes à l’Espace Gruyère.

Comme l’an dernier, la célèbre brocanteuse Adeline Jaquet, acheteuse de l’émission «Affaire conclue» sur France 2, sera présente à Bulle (FR). Elle sera accompagnée de son collègue Stéphane Vanhandenhoven. Le public pourra le samedi et le dimanche leur amener des objets à estimer.

Diverses démonstrations ou expositions spéciales sont prévues durant la manifestation. Plusieurs restaurants seront également à disposition des visiteurs.