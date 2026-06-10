Bruel: le parquet requiert une mise en examen et la détention

Keystone-SDA

Le chanteur Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, va être présenté à trois juges d'instruction en vue de sa mise en examen. Le parquet de Nanterre a requis son placement en détention provisoire.

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(Keystone-ATS) «Le procureur de la République a requis l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre et sa mise en examen pour des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant 9 victimes, commis entre 2010 et 2019», a indiqué le ministère public dans un communiqué.