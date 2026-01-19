Budget 2026: Lecornu va recourir au 49.3

Keystone-SDA

Sébastien Lecornu a tranché en faveur d'un recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer sans vote le projet de budget de l'Etat pour 2026, a-t-on appris lundi de sources parlementaires et au sein de l'exécutif.

(Keystone-ATS) Le Premier ministre, qui doit s’exprimer lundi après un Conseil des ministres, engagera donc la responsabilité de son gouvernement pour faire passer ce texte. Il s’expose à des motions de censure mais compte sur l’abstention des socialistes.