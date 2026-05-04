Campagne du Jura contre le non-recours aux prestations sociales

Keystone-SDA

Le canton du Jura et ses partenaires du domaine social lancent une nouvelle campagne durant le mois de mai pour encourager la population à bien veiller à ses droits en matière de prestations sociales. Cette action cible les publics les plus exposés à la précarité comme les jeunes, les personnes âgées et les familles monoparentales.

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(Keystone-ATS) Mis en service il y a deux ans, le site JU-lien.org informe la population sur les aides sociales disponibles. Il offre une orientation gratuite et confidentielle vers les aides les plus adaptées, rappelle lundi le canton du Jura.

L’objectif de cette action est donc de renforcer sa visibilité afin de lutter plus efficacement contre le non-recours aux prestations sociales. Les autorités cherchent aussi au travers de cette campagne à mieux comprendre les raisons qui empêchent des personnes vivant dans la précarité à solliciter des prestations sociales auxquelles elles auraient droit.

Comme lors de son lancement en 2024, JU-lien.org bénéficie d’un surcroît de visibilité grâce à une campagne de quatre semaines combinant affichage, spots radio et les réseaux sociaux.