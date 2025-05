CarPostal passe à l’électrique dans la région de Brigue

Keystone-SDA

La région de Brigue bénéficie désormais de ses trois premiers bus postaux électriques. Les tests effectués l'an dernier par CarPostal se sont avérés concluants. La compagnie vise de supprimer l'ensemble de ces véhicules fonctionnant au diesel pour 2032, dans le Haut-Valais.

1 minute

(Keystone-ATS) « Les tests ont entre autres démontré que les bus électriques sont fiables. De plus, ils ont été bien accueillis par les usagers et la population dans son ensemble », souligne CarPostal dans un communiqué de presse lundi. « Ces véhicules de dernière génération se veulent plus silencieux que les précédents et permettent un style de conduite plus souple », peut-on lire.

« Avec l’introduction de ces trois véhicules électriques, nous envoyons un signal clair en faveur de la mobilité durable », souligne Stefan Imboden, responsable de la zone d’exploitation CarPostal du Haut-Valais. « Nous voulons faire notre part pour réduire la pollution et en même temps améliorer l’offre pour notre clientèle », dit-elle.

Les trois nouveaux bus électriques sont en service sur les lignes Naters – Brigue – Viège et sur celle entre Brigue et Rosswald. La Vallée de Saas bénéficie déjà de six véhicules de ce type. CarPostal s’est fixé de passer au tout électrique dans le Haut-Valais d’ici à 2032.