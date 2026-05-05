Centre de formation commun dans le domaine de la sécurité bernoise

Keystone-SDA

Un centre de formation commun pour les services du feu, la protection civile et la police cantonale devrait voir le jour dans le canton de Berne. Le gouvernement bernois a adopté à l’attention du Grand Conseil une stratégie et un crédit pour la suite des travaux. Ce projet intitulé Sirius3, également porté par l'Assurance immobilière Berne (AIB), serait réalisé dans la commune d’Utzenstorf.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les centres actuels de formation de la défense contre le feu, de la police cantonale et de la protection civile ne permettent plus de dispenser une formation moderne. Ils ne répondent plus aux impératifs dans des domaines importants comme la protection de l’environnement, a expliqué mardi le Conseil-exécutif bernois.

Ces trois organisations, qui interviennent en partenariat dans le domaine de la sécurité civile, ont des exigences en matière d’infrastructure qui sont comparables. C’est pour cette raison que le Conseil-exécutif et l’AIB, responsable de la surveillance et de la formation des pompiers, souhaitent réaliser un centre de formation commun.

Nombreux avantages

Ce projet offre de nombreux avantages, soulignent le gouvernement et l’AIB. Il apporterait des synergies au niveau niveau de l’infrastructure et sur le plan du fonctionnement tout en étant conforme aux normes environnementales actuelles. Ce centre permettrait de faire des économies et de réduire les besoins en superficie.

Les investissements seront environ 20% moins coûteux qu’avec une solution individuelle pour chacune des organisations partenaires. En outre, les sapeurs-pompiers, la protection civile et la police pourront s’entraîner ensemble à faire face à des événements majeurs.

Ce futur serait la propriété conjointe du canton de Berne et de l’AIB. Le coût total de la construction est estimé à quelque 160 millions de francs. Les coûts à la charge du canton pour la protection civile et la police cantonale s’élèvent à 100 millions de francs environ. Le reste des coûts, qui correspondent au service du feu, est à la charge de l’AIB.

Le centre de formation commun pour la défense contre le feu, la protection civile et la police cantonale sera réalisé au plus tôt au début des années 2030.