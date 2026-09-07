Chute mortelle d’un alpiniste au Weissmies (VS)

Keystone-SDA

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Un alpiniste espagnol de 54 ans a perdu la vie dimanche en chutant au Weissmies (VS). Il effectuait la descente du sommet par l'arête sud accompagné de trois autres personnes vers midi lorsque, parvenu à une altitude d’environ 3'500 m, il a fait une chute dans le vide "pour des raisons encore indéterminées", indique lundi la police cantonale.

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(Keystone-ATS) Dépêchés sur place à bord d’un hélicoptère, les secours n’ont pu que constater le décès de l’alpiniste. Le Ministère public a ouvert une instruction.