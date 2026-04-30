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CICR: un retour à la guerre serait «catastrophique» en Iran

Keystone-SDA

La présidente du CICR Mirjana Spoljaric met en garde contre un retour à la guerre qui serait "catastrophique" pour des millions d'Iraniens. A Téhéran, elle a notamment rencontré le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et le président du Croissant-Rouge iranien.

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(Keystone-ATS) «Des millions de personnes dépendent de la volonté politique d’honorer le droit international humanitaire (DIH) et de garantir la protection des civils», affirme la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans une déclaration relayée jeudi. Cet engagement, de même que celui à apaiser les tensions, constituent une première étape vers un cessez-le-feu durable et une solution politique, selon elle.

L’arrêt des hostilités «a élargi la fenêtre pour étendre l’assistance humanitaire», insiste-t-elle encore. L’organisation a été parmi les premières à acheminer il y a quelques semaines par la route plus de 170 tonnes de matériel, en raison du blocage maritime à Ormuz.

Des médicaments et de quoi identifier des dépouilles doivent arriver en Iran dans les prochains jours. Des milliers de personnes ont été tuées et des millions ont subi les effets des frappes américaines et israéliennes. Ces dernières semaines, le CICR a envoyé davantage de collaborateurs dans le pays.

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