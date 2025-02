Aujourd’hui en Suisse

Le déploiement policier qui a lieu aujourd’hui dans la ville de Berne pourrait évoquer une visite d’État de haut niveau. Mais la raison est tout autre et tient à une audience qui se tenait à la Cour suprême de Berne: le procès des motards.

En mai 2019, cinq personnes avaient été blessées, dont deux grièvement, lors d’une rixe sanglante entre les gangs de motards ennemis Hells Angels et Bandidos. En 2022, les gangs rivaux s’étaient à nouveau livré à des bagarres à l’intérieur et autour du tribunal régional, forçant la police à faire usage de balles en caoutchouc et de canons à eau. Un motard avait alors été condamné à huit ans de prison, et plusieurs autres avaient écopé de peines de prison avec sursis. Six hommes avaient fait appel de la décision.

Les trois jours d’audience à la Cour suprême fin janvier se sont déroulés dans le calme, les gangs ayant été convoqués à des dates différentes. Cependant, ils ont dû se présenter tous les deux à l’énoncé du jugement. La Cour suprême a confirmé les condamnations du tribunal régional: quatre Bandidos et deux Hells Angels ont été condamnés à des peines de prison allant de six mois et demi à douze mois – en partie avec sursis – pour rixe. «Un État de droit ne doit pas tolérer les sociétés de l’ombre qui appliquent leurs propres lois», a déclaré la présidente du tribunal.