Heute in der Schweiz

Bei dem Polizeiaufgebot, das heute in der Stadt Bern unterwegs ist, könnte man auch an einen hochrangigen Staatsbesuch denken. Grund für die vielen Polizist:innen ist jedoch eine Verhandlung am Berner Obergericht: der Rockerprozess.

Bei einer blutigen Fehde zwischen den verfeindeten Motorradclubs Hells Angels und Bandidos wurden im Mai 2019 fünf Personen verletzt, zwei davon schwer. Vor dem Regionalgericht lieferten sich die Gangs 2022 erneut Schlägereien im und ums Amtshaus, die Polizei setzte Gummischrot und Wasserwerfer ein. Ein Rocker wurde damals zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, mehrere Rocker erhielten bedingte Freiheitsstrafen. Sechs Männer zogen das Urteil weiter.

An den drei Verhandlungstagen am Obergericht Ende Januar blieb es ruhig, die Clubs wurden an verschiedenen Tagen ins Amthaus aufgeboten. Doch zur Urteilsverkündung mussten beide antraben. Das Obergericht bestätigte die Schuldsprüche des Regionalgerichts, vier Bandidos und zwei Hells Angels wurden wegen Raufhandels zu Gefängnisstrafen zwischen sechseinhalb und zwölf Monaten – zum Teil bedingt – verurteilt. «Ein Rechtsstaat darf keine Schattengesellschaften dulden, in denen eigene Gesetze herrschen», sagte die Gerichtspräsidentin.