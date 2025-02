Oggi in Svizzera

Perché una grande azienda come UBS dovrebbe lasciare la Svizzera? Il motivo è l’inasprimento delle normative, che la banca potrebbe aggirare partendo. Nella Confederazione aleggia la minaccia di un inasprimento delle norme sull’adeguatezza patrimoniale.

Se in futuro UBS dovesse coprire le sue partecipazioni estere interamente con capitale proprio, potrebbe costarle fino a 40 miliardi di dollari. Secondo la NZZ, le pressioni per una soluzione al problema provengono anche dagli azionisti preoccupati.

Un trasferimento sarebbe un’impresa mostruosa per UBS e richiederebbe diversi anni. Solo poche destinazioni potrebbero essere prese in considerazione per la nuova sede. Deve trattarsi di un centro finanziario in grado di sostenere la banca in caso di crisi. La NZZ cita Londra o Singapore come possibili destinazioni.

Tuttavia, una partenza avrebbe anche degli svantaggi, come ad esempio il fatto che UBS perderebbe il fattore “Swissness”, in passato un buon mezzo per attrarre clientela facoltosa.