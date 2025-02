Aujourd’hui en Suisse

La Suisse n’avait plus été aussi victorieuse aux Mondiaux depuis l’édition 1987 à Crans Montana, en Valais, lorsque l’équipe helvétique avait remporté 14 médailles. Cette année, le total est de 13 médailles, dont cinq d’or.

Les podiums remportés risquent toutefois de moins marquer les mémoires que la manière dont les athlètes et leur staff ont décidé de les célébrer: ils se sont rasé une partie des cheveux et sont venus aux remises de médailles avec un look qui en a sûrement fait frémir plus d’un. C’est aussi ça, l’esprit d’équipe.

Pour l’heure, en attendant que les cheveux repoussent, les regards sont déjà tournés vers 2027, année où les Championnats reviendront justement à Crans Montana.