Heute in der Schweiz

Die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance an der Münchner Sicherheitskonferenz sorgte bei vielen europäischen Staatschefs und Regierungschefinnen für Unmut, doch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter distanzierte sich in einem Interview und bezeichnete die Rede als «liberal, in einem sehr schweizerischen Sinne». Das war das Medienthema des Wochenendes.