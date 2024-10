Aujourd’hui en Suisse

Le gouvernement paie-t-il trop son personnel par rapport au secteur privé? Une nouvelle étude comparative menée par PwC confirme l’existence d’un écart salarial entre les personnes employées par l’administration fédérale et celles qui travaillent dans le privé. Cependant, les résultats sont plus nuancés qu’il n’y paraît au premier abord. Par exemple, si le personnel de laboratoire ou travaillant dans la logistique bénéficie de meilleures conditions dans l’administration, les postes de direction sont, eux, moins bien payés.

Selon la NZZ, qui relaie les résultats de l’étude, la rémunération du personnel de laboratoire est de 102’000 francs par an en moyenne dans l’administration fédérale, soit 26% de plus que dans des entreprises privées comparables. En revanche, les dirigeants et dirigeantes gagnent souvent beaucoup plus (parfois jusqu’à 58%) dans le secteur privé. Cette différence s’explique principalement par des éléments de rémunération variables, tels que les primes ou les gratifications.

La portée de l’étude dépend beaucoup du choix des entreprises à qui le gouvernement est comparé. Les petites et moyennes entreprises comptant moins de 15’000 employés et employées n’ont pas été prises en compte. On ignore encore quelles conclusions le Conseil fédéral en tirera.