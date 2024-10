Heute in der Schweiz

Zahlt der Bund im Vergleich zur Privatwirtschaft zu viel? Eine neue Vergleichsstudie von PwC bestätigt ein Lohngefälle zwischen Bundesangestellten und der Privatwirtschaft. Doch die Resultate sind differenzierter, als es auf den ersten Blick scheint. So profitieren etwa Logistiker:innen und Laborant:innen beim Bund, während Angestellte in Kaderpositionen weniger gut davonkommen.

Laut der NZZ, die sich auf die Ergebnisse der Studie beruft, beträgt die durchschnittliche Gesamtvergütung von Labor-Mitarbeitenden beim Bund 102’000 Franken pro Jahr – das sind 26 Prozent mehr als in vergleichbaren Privatunternehmen. Dagegen verdienen besonders Führungskräfte in der Privatwirtschaft oft deutlich mehr, in manchen Fällen bis zu 58 Prozent. Diese Differenz erklärt sich laut der Studie vor allem durch variable Lohnbestandteile wie Boni oder Gratifikationen.

Die Aussagekraft der Studie hängt stark davon ab, mit wem sich der Bund vergleicht. Kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 15’000 Angestellten wurden nicht berücksichtigt, hiess es weiter. Welche Schlüsse der Bundesrat aus dem Vergleich ziehen wird, bleibt offen. Er fühlt sich allerdings in seiner Absicht bestätigt, die Personalkosten zu bremsen.