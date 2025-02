Aujourd’hui en Suisse

Le Centre avait présenté lundi son ticket à deux pour la succession de Viola Amherd: Markus Ritter (conseiller national saint-gallois et président de l’Union suisse des paysans) et Martin Pfister (conseiller d’État en charge Santé du canton de Zoug) devraient être soumis à l’élection de l’Assemblée fédérale réunie le 12 mars.

Le Parti socialiste critique le fait que le ticket soit déséquilibré et positionné trop à droite. « Avec Messieurs Ritter et Pfister, ils présentent un ticket avec deux hommes de la droite de leur parti », déclare la cheffe du groupe socialiste Samira Marti au portail d’information Watson. Le groupe parlementaire écologiste salue le fait que le Centre offre un choix avec ce ticket à deux. Il est toutefois décevant qu’aucune femme n’y figure, estime la cheffe du groupe Aline Trede.

Les observateurs politiques spéculent: le Parlement pourrait-il être tenté d’envoyer une « candidature sauvage » – c’est-à-dire une personne qui n’a pas été désignée par le centre – dans la course?

Ces dernières semaines, de nombreux politiciens et politiciennes du Centre ont refusé de se présenter au Conseil fédéral, souvent pour des raisons personnelles et malgré le prestige du poste. Une évolution qui se dessine également dans l’économie privée. Selon le quotidien Le Temps, les cadres accordent notamment de plus en plus d’importance à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée – et il serait de plus en plus difficile de trouver des candidats et candidates appropriés pour des postes de haut niveau.