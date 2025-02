Heute in der Schweiz

Graziöse zeitgenössische Tanzkunst in der Romandie: Die Schweizerin Yve-Noelle Bollinger (Mitte) performte am Montag, 3. Februar, am 53. Prix de Lausanne. 1973 wurde der Prix de Lausanne ins Leben gerufen und bis heute ist ein renommierter internationaler Tanzwettbewerb für junge Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 15 bis 18 Jahren.

An der sechstägigen Veranstaltung nehmen 85 Nachwuchstalente aus 23 Ländern teil. Am Ende des Wettbewerbs werden Stipendien vergeben, die den besten Tänzer:innen ein kostenloses Studium an einer renommierten internationalen Tanzschule oder den Eintritt in ein professionelles Ensemble ermöglichen.