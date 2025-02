Aujourd’hui en Suisse

Dans notre sélection de lundi, ma collègue Emilie Ridard rappelait les résultats des élections législatives allemandes, soulignant la victoire de la CDU/CSU et les gains sans précédent de parti d’extrême droite AfD parlement. L’ancien ambassadeur suisse Tim Guldimann (photo ci-dessus) s’est entretenu avec la Neue Zürcher Zeitung sur les différences de dynamique politique entre la Suisse et l’Allemagne, et sur la manière dont Friedrich Merz, le probable futur chancelier, pourrait une fois de plus rapprocher les deux nations.