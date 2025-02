Cellules Perdues

Écoutez «Cellules Perdues», un podcast sur les réalités de la conservation privée de cellules souches.

SWI swissinfo.ch/Marcus Center for Cellular Cures

Que signifie perdre quelque chose d’aussi précieux que notre ADN? C’est l’une des nombreuses questions que soulève «Cellules Perdues». Cette série de podcasts d’investigation captivante révèle les histoires humaines qui se cachent derrière les promesses et les échecs de la conservation privée de cellules souches en Suisse.

Une banque privée de cellules souches – ou de sang de cordon – est une structure qui conserve ces cellules essentielles et fondatrices du corps humain. Des parents paient ces organisations pour qu’elles stockent le sang de cordon prélevé à la naissance de leur enfant dans l’espoir de l’utiliser un jour pour un éventuel traitement médical.

Cellules Perdues Contenu externe

Suivez des familles à travers l’Europe alors qu’elles font face aux intrigues d’entreprise et au manque de transparence du secteur de la conservation privée de cellules souches en Suisse, tout en s’accrochant à la vie et à l’espoir.

En Espagne, un ancien journaliste en phase terminale se lance dans une quête bouleversante pour retrouver les cellules souches de sa fille, animé par un désir acharné de guérir sa maladie. Le podcast raconte également la recherche de cellules perdues en Serbie, où les rêves d’une famille d’aider leur fille et de collaborer avec un prestigieux institut de recherche américain s’effondrent lorsque les promesses d’une banque de cellules souches, Cryo-Save, partent en fumée. De la Suisse aux États-Unis, une équipe indépendante de journalistes est déterminée à faire éclater la vérité.

Une série audio captivante

«Cellules Perdues» est une exploration minutieuse de l’industrie émergente des banques de sang de cordon ombilical qui résonne profondément avec nos préoccupations sur la santé, la technologie et l’avenir.

Cette série en six épisodes est un podcast trilingue original de SWI swissinfo.ch. «Cellules Perdues» est disponible en anglais, en espagnol et en français et a été produit en collaboration avec Studio OchentaLien externe, Piz Gloria Productions et Futur ProcheLien externe. Le podcast est raconté en français par le journaliste d’investigation Antoine Harari.

