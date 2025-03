Aujourd’hui en Suisse

La Confédération veut taxer davantage le capital de prévoyance. Il est donc possible que s’expatrier à la retraite devienne de plus en plus intéressant financièrement.

En Suisse, le projet du gouvernement d’augmenter l’imposition sur le capital de prévoyance pourrait renforcer la motivation de certaines et certains Suisses à quitter le pays. Les spécialistes se rejoignent pour dire que déménager à l’étranger avant de retirer ses avoirs de pension permet des économies significatives.



En effet, l’impôt sur les retraits de capitaux n’est valable que si une personne est domiciliée en Suisse. Pour les autres, c’est l’impôt à la source qui s’applique. Et ses tarifs sont en général nettement plus avantageux. Les barèmes peuvent toutefois fortement varier d’un canton à l’autre.



De plus, les accords de double imposition permettent parfois de récupérer l’impôt à la source déjà payé, à condition d’être dûment enregistré dans le nouveau pays. Ainsi, l’Allemagne se trouve être un pays intéressant pour les personnes retraitées, de même que la Grèce. En revanche, le Portugal et l’Italie ont nettement réduit leurs avantages fiscaux.



Philipp Zünd, expert fiscal et partenaire de la société de conseil KPMG, met néanmoins en garde contre les émigrations fictives: «Quiconque quitte la Suisse doit sauter le pas de manière rigoureuse. Cela signifie que l’on peut tout au plus retourner dans son pays pour des vacances». L’administration des finances aurait tôt fait de repérer les personnes en situation de fraude grâce aux traces laissées par leurs données, avertit le spécialiste.